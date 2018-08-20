Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти

Одинокая мать троих детей Анна Седокова продолжает искать приключения на греческом острове Миконос. На этот раз пышногрудая артистка соблазнила своими формами популярного итальянского певца Эроса Рамазотти.

35-летняя мать-одиночка Анна Седокова не перестает искать отца своим двум дочкам и маленькому сыну. Недавно знаменитость своим большим бюстом вызвала восторг у 54-летнего певца и композитора Эроса Рамазотти. На память о встрече с итальянским мачо Седокова даже сделала снимок, который и разместила в своем Instagram.

Поклонники в Сети стазу же стали подозревать Анну в новом романе, о чем и заявили в комментариях под фото: «Это еще один новый кавалер?», «Пошла по стопам Лободы?», «Ты к нему летела на Миконос?», «Ребенок скорее будет совместный», «Что хорошего в нем сейчас? Старый и страшный, вот бы его лет 15 назад рядом с Анной - было бы круто», «Вот нашла мужика».

Светлана Славянская