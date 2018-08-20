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| | Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти

Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти

Сегодня, 15:49

Одинокая мать троих детей Анна Седокова продолжает искать приключения на греческом острове Миконос. На этот раз пышногрудая артистка соблазнила своими формами популярного итальянского певца Эроса Рамазотти.

35-летняя мать-одиночка Анна Седокова не перестает искать отца своим двум дочкам и маленькому сыну. Недавно знаменитость своим большим бюстом вызвала восторг у 54-летнего певца и композитора Эроса Рамазотти. На память о встрече с итальянским мачо Седокова даже сделала снимок, который и разместила в своем Instagram.

Поклонники в Сети стазу же стали подозревать Анну в новом романе, о чем и заявили в комментариях под фото: «Это еще один новый кавалер?», «Пошла по стопам Лободы?», «Ты к нему летела на Миконос?», «Ребенок скорее будет совместный», «Что хорошего в нем сейчас? Старый и страшный, вот бы его лет 15 назад рядом с Анной - было бы круто», «Вот нашла мужика».


Светлана Славянская
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