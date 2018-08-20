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| | «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами

«Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами

Сегодня, 15:28

35-летняя певица Светлана Лобода вызвала немалый интерес в Сети своими новыми желто-голубыми штанами. Украинские поклонники артистки заявили, что Лобода вспомнила, где её родина.

Светлана Лобода родилась и выросла в Киеве, где также является популярной певицей. Новое фото в провокационных штанах цветов украинского флага вызвало фурор в Сети и немало комментариев от фолловеров. И если они поклонники стали говорить о патриотизме Лободы, то другие посчитали неправильным то, что Светлана «украинский флаг» надела на ягодицы.

«У Хачериди щитки, у Светы штаны с цветами украинского флага, провокаторы», «Патриотичные штаны», «Света, штаны огонь! Но в России же тебя за них сожрут», «Светлана, у вас очень крутые штаны! Очень даже патриотичненько», «Украинский флаг на попе…И что она этим хотела сказать?», «Кому что, а украинцам даже штаны на попе прапором мерещатся», «Лобода красотка! Настоящая Мега-Звезда, Украина тебя любит», - заявили восторженные фанаты артистки.


Светлана Славянская
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