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| | Анастасия Решетова удалила свой Instagram из-за измены Тимати

Анастасия Решетова удалила свой Instagram из-за измены Тимати

Сегодня, 15:26

Слухи о возможном расставании рэпера Тимати с моделью Анастасией Решетовой получили подтверждение. Модель внезапно совершила немыслимый для современной публичной персоны поступок – удалила свой профиль в Instagram.

Поклонники сыпали различными версиями относительно этого события. Предполагали, что певец потихоньку сошёлся с Алёной Шишковой, бывшей спутницей жизни, у которой есть дочь от репера. Особо экзотичной выглядела версия о внезапной смене сексуальной ориентации Тимати, но её опровергали наиболее активно.

Главным образом, склонялись к версии – Анастасия удалила свой Instagram, потому что решила лишний раз пропиариться таким способом. Несмотря на все измены Тимати, её устраивают отношения с ним, именно в таком виде. Большинство комментирующих было согласно, что Тимати не вернётся к Алёне Шишковой, поскольку с его стороны уже нет любви.


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Похоже, что разрыв отношений с Тимати никак не повлиял на жизнь Решетовой. Модель уже принимает презенты от других поклонников.

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По сети долго ходили слухи о расставании пары. Модель и рэпер отписались друг от друга в социальных сетях и даже удалили все совместные фото.

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