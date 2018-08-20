Анастасия Решетова удалила свой Instagram из-за измены Тимати

Слухи о возможном расставании рэпера Тимати с моделью Анастасией Решетовой получили подтверждение. Модель внезапно совершила немыслимый для современной публичной персоны поступок – удалила свой профиль в Instagram.

Поклонники сыпали различными версиями относительно этого события. Предполагали, что певец потихоньку сошёлся с Алёной Шишковой, бывшей спутницей жизни, у которой есть дочь от репера. Особо экзотичной выглядела версия о внезапной смене сексуальной ориентации Тимати, но её опровергали наиболее активно.

Главным образом, склонялись к версии – Анастасия удалила свой Instagram, потому что решила лишний раз пропиариться таким способом. Несмотря на все измены Тимати, её устраивают отношения с ним, именно в таком виде. Большинство комментирующих было согласно, что Тимати не вернётся к Алёне Шишковой, поскольку с его стороны уже нет любви.