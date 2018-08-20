«Отличные родители и пример хороший»: Бородина и Омаров постоянно бросают своих детей, чтобы потусить

Звезда "Дома-2" и ее муж активно публикуют фото и посты с отдыха и тусовок в Instagram, но получают лишь негативные отклики.

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили пользователям, что отправились в отпуск в Италию вместе с детьми. Знаменитости отдали предпочтение курортному населенному пункту Портофино. Недолго ведущая и предприниматель купались в море вместе со своими наследниками. Через пару-тройку дней Бородина и Омаров оставили детей с няней в Италии, а сами отправились во Францию на кабриолете. Первой в этой стране они посетили Ниццу, затем их выбор пал на Монте-Карло. Супруги весело проводят время во Франции, а в это время их дети находятся в Италии с посторонней женщиной.

Пользователи называют Бородину и Омарова «плохими родителями». Фанаты удивляются, как можно постоянно бросать детей, путешествовать и наслаждаться жизнью без них. Бородина ранее сообщала в Сети, насколько она устала от своего слишком «благовоспитанного» мужа. Иногда актрисе хочется пошалить, а Омаров слишком строгий, поэтому даме с ним скучно. Прежде Бородина уже неоднократно оставляла возлюбленного с детьми и уезжала с подругами на отдых. Аналогично поступал и Омаров, когда у нее появлялась возможность отправиться в деловую поездку.

Домбровский Сергей