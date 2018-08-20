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| | «Тюнингованная и отфотошопленая хавронья»: Сашу Черно критикуют после «перезагруски», но она не согласна

«Тюнингованная и отфотошопленая хавронья»: Сашу Черно критикуют после «перезагруски», но она не согласна

Сегодня, 15:47

Проект «перезагрузка» закончился огромным провалом для звезды "Дома-2", но она довольна собой, даже несмотря на отказ хирургов делать ей пластику.

 

На протяжении некоторого времени участница «Дома-2» Саша Черно участвовала в новом проекте «перезагрузка», который должен был изменить не только внешность, но и фигуру девушки. Однако он потерпел поражения, так как диетологи не смог справиться с огромным аппетитом Саши. Помимо этого, Черно закатывала истерики из-за больших физических нагрузок, которые нужно делать каждый день. Однако специалисты телестройки все ж решили помочь Александре: пригласили стилистов и визажистов, которые изменили маккиях и цвет волос, но расставаться с выбритым виском Черно так и не согласилась, заявив, что это ее изюминка. Отметим, что клиники пластической хирургии отказались делать операции, потому что Черно ходячая антиреклама для них. Участница телествойки решила похвастаться новым преображением перед пользователями, опубликовав фотографии. Результат не заставил себя долго ждать.

Верные поклонники порадовались за Сашу, и похвалили за смелость в изменениях. Однако хейтеры были непреклонны, раскритиковав Черно. Новое фото, на котором девушка похожа на Лободу, назвали тюнингованным и отфотошопленым, а саму Александру обозвали хавроньей, так как она так и не скинула вес. Помимо этого, многие попросили Черно больше не брить висок, а отрастить волосы и сделать каре.


Анна Котова
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