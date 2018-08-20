Идиллия: Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с днем рождения романтичными кадрами

Снимки появились в Instagram-аккаунте ведущей. Поклонники присоединились к поздравлениям и назвали супругов «идеальной парой».

20 августа известный режиссер Андрей Кончаловский празднует день рождения. Сегодня ему исполнился 81 год. 45-летняя супруга творца кино Юлия Высоцкая поздравила его с днем рождения в Instagram. В честь такого события ведущая поделилась редкими романтичными кадрами с отдыха в Европе, который супруги проводят сейчас вместе. На снимках звезды показали настоящую семейную идиллию, что оценили поклонники пары, которые присоединились к поздравлениям и назвали супругов «гармоничной», «идеальной» и «вдохновляющей» парой.

Следует отметить, что звезды редко комментируют личную жизнь и делятся ее подробностями или совместными фото в соцсетях. Некоторые поклонники считают это «залогом» их счастья, ведь с самого начала их отношений мало кто верил, что роман Андрея Кончаловского и младшей его на 36 лет актрисы продлиться долго. Но звезды вместе уже 20 лет: они поженились в 1998 году, и имеют двоих детей. Андрей Кончаловский называет большую разницу в возрасте одним из секретов их счастливого брака.

Виктория Озерова