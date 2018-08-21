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| | Фигуристка Медведева кардинально изменилась после переезда в Канаду

Фигуристка Медведева кардинально изменилась после переезда в Канаду

Сегодня, 04:30

После того, как российская фигуристка приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе, она стала выглядеть совсем по-другому.

 Российская фигуристка Евгения Медведева кардинально изменилась после переезда в Канаду для тренировок с Брайоном Орсером. Недавно спортсменка опубликовала фото с новой прической – теперь у Медведевой опять появилась челка, которую фигуристка не носила с шести лет. Некоторые поклонники решили, что новый образ к лицу спортсменке, хотя она сама выглядит очень уставшей.

После того, как Медведева прекратила 11-летнее сотрудничество с Этери Тутберидзе, на 18-летнюю олимпийскую чемпионку посыпался шквал негативных замечаний от фанатов из России. Многие считали предательством со стороны фигуристки и переезд в другую страну, и то, что иногда она делает записи в своих аккаунтах в соцсетях на иностранном языке.

Между тем в СМИ начали появляться слухи о том, что Медведева закрутила роман с финалистом певческого шоу «Голос. Дети» Кристианом Костовым. Их якобы видели в компании друг друга в общественных местах. Сама спортсменка никак не комментирует вопросы об отношениях с певцом.


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