«Я перестала отделять его от себя»: Милана Кержакова призналась еще в одной зависимости

Если бы мне ещё два года назад сказали о том,какой моя жизнь будет сегодня,то я вряд ли бы поверила. Но,на самом деле,я верю,что всё всегда складывается к лучшему и Бог не даёт нам испытаний больше,чем мы можем вынести. И,наверное,главное,что я вынесла за этот год - это осознание своей созависимости,той особенности,которая привела меня к тем самым удручающим последствиям. Думаю,многим знакомо это слово и многие понимают,о чем идёт речь,но растолкую подробнее - созависимость - это абсолютная зависимость от другого человека,когда ты начинаешь жить его чувствами,его переживаниями,его радостями и горестями,в целом его жизнью. Обычно такой особенности подвержены те,кто не дополучил достаточное количество любви в детстве. Так произошло и со мной в случае с моим мужем ,в какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым,соответственно,я просто не знала , как жить дальше , когда это всё закончилось,я не представляла , как жить своей собственной жизнью,когда я жила только его,и себя отдельно от него в принципе вообще не представляла. За время моей реабилитации меня учили работать с этим,в принципе жить самостоятельно,самой,не думать каждые 30 секунд о другом человеке,о его чувствах и мыслях,а думать о себе. И,надо сказать,наконец-то у меня это начало получаться,и я приняла все жизненные обстоятельства,хотя практически год я не хотела этого делать. Всё,что осталось теперь за моей спиной - это мой опыт , и пришло время двигаться дальше. Созависмость можно пережить,я это точно знаю,и,надеюсь,что я смогу приободрить сейчас тех,кто находится в подобной ситуации или взаимоотношениях. Так что сегодня мне 25 и все начинается заново ????

