«Я перестала отделять его от себя»: Милана Кержакова призналась еще в одной зависимости

Супруга известного футболиста рассказала поклонникам в Instagram, как проходила ее реабилитация. По ее словам, она страдала еще и от созависимости, но теперь она научилась думать о себе и готова двигаться дальше.

В конце июня Милана Кержакова шокировала подписчиков новостью о том, что она больше не живет со своим супругом Александром Кержаковым, и он забрал их общего годовалого сына Артема. Через несколько дней дочь экс-сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова призналась, что это она спровоцировала разлад в семье. Милана Кержакова рассказала, что после смерти отца не могла справится со своей болью и начала принимать сильнодействующие наркотические препараты. Она сообщила, что более четырех месяцев находилась в клинике, чтоб избавиться от наркотической зависимости, а о сыне в это время заботился ее муж и няньки.

На данный момент ситуация стабилизировалась: Александр Кержаков разрешил супруге видеться с сыном, а она занялась общим проектом с Яной Рудковской. Недавно Милана Кержакова призналась еще в одной зависимости – от мужа: «В какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым, соответственно, я просто не знала, как жить дальше, когда это всё закончилось». Она рассказала, что во время реабилитации ей помогли и с этим. Специалисты научили ее думать о себе и жить самостоятельно. Теперь Милана Кержакова, по ее словам, готова двигаться дальше, и у нее «все начинается заново».

Виктория Озерова