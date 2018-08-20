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| | «Я перестала отделять его от себя»: Милана Кержакова призналась еще в одной зависимости

«Я перестала отделять его от себя»: Милана Кержакова призналась еще в одной зависимости

Сегодня, 14:52

Супруга известного футболиста рассказала поклонникам в Instagram, как проходила ее реабилитация. По ее словам, она страдала еще и от созависимости, но теперь она научилась думать о себе и готова двигаться дальше.

 

В конце июня Милана Кержакова шокировала подписчиков новостью о том, что она больше не живет со своим супругом Александром Кержаковым, и он забрал их общего годовалого сына Артема. Через несколько дней дочь экс-сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова призналась, что это она спровоцировала разлад в семье. Милана Кержакова рассказала, что после смерти отца не могла справится со своей болью и начала принимать сильнодействующие наркотические препараты. Она сообщила, что более четырех месяцев находилась в клинике, чтоб избавиться от наркотической зависимости, а о сыне в это время заботился ее муж и няньки.

Если бы мне ещё два года назад сказали о том,какой моя жизнь будет сегодня,то я вряд ли бы поверила. Но,на самом деле,я верю,что всё всегда складывается к лучшему и Бог не даёт нам испытаний больше,чем мы можем вынести. И,наверное,главное,что я вынесла за этот год - это осознание своей созависимости,той особенности,которая привела меня к тем самым удручающим последствиям. Думаю,многим знакомо это слово и многие понимают,о чем идёт речь,но растолкую подробнее - созависимость - это абсолютная зависимость от другого человека,когда ты начинаешь жить его чувствами,его переживаниями,его радостями и горестями,в целом его жизнью. Обычно такой особенности подвержены те,кто не дополучил достаточное количество любви в детстве. Так произошло и со мной в случае с моим мужем ,в какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым,соответственно,я просто не знала , как жить дальше , когда это всё закончилось,я не представляла , как жить своей собственной жизнью,когда я жила только его,и себя отдельно от него в принципе вообще не представляла. За время моей реабилитации меня учили работать с этим,в принципе жить самостоятельно,самой,не думать каждые 30 секунд о другом человеке,о его чувствах и мыслях,а думать о себе. И,надо сказать,наконец-то у меня это начало получаться,и я приняла все жизненные обстоятельства,хотя практически год я не хотела этого делать. Всё,что осталось теперь за моей спиной - это мой опыт , и пришло время двигаться дальше. Созависмость можно пережить,я это точно знаю,и,надеюсь,что я смогу приободрить сейчас тех,кто находится в подобной ситуации или взаимоотношениях. Так что сегодня мне 25 и все начинается заново ????

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На данный момент ситуация стабилизировалась: Александр Кержаков разрешил супруге видеться с сыном, а она занялась общим проектом с Яной Рудковской. Недавно Милана Кержакова призналась еще в одной зависимости – от мужа: «В какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым, соответственно, я просто не знала, как жить дальше, когда это всё закончилось». Она рассказала, что во время реабилитации ей помогли и с этим. Специалисты научили ее думать о себе и жить самостоятельно. Теперь Милана Кержакова, по ее словам, готова двигаться дальше, и у нее «все начинается заново».


Виктория Озерова
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