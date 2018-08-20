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| | «Им ничто не помешает быть вместе»: Гадалка рассказала о романе Шнурова и Акиньшиной

«Им ничто не помешает быть вместе»: Гадалка рассказала о романе Шнурова и Акиньшиной

Сегодня, 14:29

Поклонники предполагают, что бывшие любовники возобновили свой бурный роман 10-летней давности.

 

На днях актриса Оксана Акиньшина ошарашила общественность новостью о разводе с мужем Арчилом Геловани. А незадолго до этого Сергей Шнуров разорвал отношения с Матильдой. Поклонников насторожило такое совпадение событий. Фанаты уверены, что Акиньшина и Шнуров вновь сошлись. Актриса часто говорила, что Сергей – смысл ее жизни.

Ситуацию вокруг лидера «Ленинграда» и его бывшей невесты прояснила гадалка и астролог Александра Качановская, которая высказалась об их шансах на воссоединение. Эксперт отметила, что Шнурова и Акиньшину тянет друг к другу на физиологическом уровне. Им обоим очень комфортно вместе. Качановская подчеркнула, что пару можно назвать идеальной, но есть одно «но». Помешать отношениям может тот факт, что у Шнурова жесткий характер, а Оксана обладает нотками мужского характера, что скажется на ее гибкой стороне нрава, сказала астролог. Однако эксперт отметила, что разные характеры – не преграда для романа и последующей счастливой семейной жизни. «Им ничто не помешает быть вместе, если они этого захотят», - добавила Александра.

Напомним, Акиньшина и Шнуров начали встречаться, когда Оксане было всего лишь 15 лет. Их роман длился пять лет. Рассказывают, что эксцентричный музыкант заставлял свою возлюбленную хорошо учиться, а она часто забирала его в пьяном виде из питерских баров. Недавно парочка стала все чаще делиться совместными снимками в соцсети. Под одним из фото Шнурова Акиньшина написала: «Ну, все твоя», чем дала понять и музыканту, и подписчикам, что рассталась с мужем и готова начать новые отношения.


Мирослава Донцова
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