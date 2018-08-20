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| | «Ребята, вы такие скучные»: Рустам Солнцев высмеял «фейковый» развод Риты Дакоты и Влада Соколовского

«Ребята, вы такие скучные»: Рустам Солнцев высмеял «фейковый» развод Риты Дакоты и Влада Соколовского

Сегодня, 14:55

Экс-участник «Дома-2» признался, что до этого не знал об этих звездах российского шоу-бизнеса, и призвал сделать новость об их расставании более интересной.

 

11 августа Рита Дакота в своем Instagram-аккаунте рассказала, что разводится с Владом Соколовским из-за его многочисленных измен. Эта новость вызвала бурную реакцию как подписчиков, так и хейтеров пары. Но не все жалеют певицу, в последнее время фанатов одолевают сомнения, на самом ли деле звезды решили разойтись. Некоторые подписчики даже начали винить саму Риту Дакоту в разрыве: «Вот что значит «счастье любит тишину»... тот случай когда красивая картинка приводит к последствиям развода». Недавно источник, близкий к паре, сообщил, что в звездной семье царит идиллия: Рита Дакота знала об изменах мужа, и уже простила его, а на разводе пара решила «хайпануть»: «Разведенкой и страдалицей быть очень выгодно – все тебя жалеют, можно песенку трогательную написать и поиграть на чувствах тех, кто действительно переживает мучительную травму».

Мимо такой дискуссии «не смог пройти» и Рустам Солнцев. Он в своем Instagram-аккаунте высмеял «фейковый» развод Риты Дакоты и Влада Соколовского, и отметил, что даже такую «фальшивую» новость можно было сделать интересной. Экс-звезда «Дома-2» признался, что до этого не знал таких исполнителей, но они показались ему неинтересными: «Ребята, вы такие скучные! Вы вообще не о чем! Как вы умудрились быть такими пустыми? Мало того, вы неправильно начали хайповать. Тут сразу виден фейк». Рустам Солнцев дал им несколько «бесплатных» советов и предупредил, что следующие уже будут за деньги.


Виктория Озерова
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