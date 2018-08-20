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| | «Бегает по интернету в трусах и без»: «Пьяная» Волочкова снова опозорилась на отдыхе

«Бегает по интернету в трусах и без»: «Пьяная» Волочкова снова опозорилась на отдыхе

Сегодня, 14:14

Из-за того, что балерина до этого говорила, что хочет спрятаться на вилле ото всех, знаменитость подловили на лжи. Ведь на видео в Stories на видео слышны голоса людей.

 

Сейчас Анастасия Волочкова находится на острове Корфу, где отдыхает от «усиленной» работы. Недавно балерина опубликовала новое фото все на той же поляне, что и предыдущие фотографии. Накануне этого Анастасия разместила видео, на котором внимательные пользователи заметили, что у Волочковой заплетается язык. Поэтому подписчики написали, чтобы «пьяная» балерина не позорила себя еще хуже, чем есть. Один из подписчиков спросил, как называется надувная резиновая яхта, на которой Анастасия продемонстрировала свой восхитительный шпагат. Верные поклонники встали на защиту своего кумира, написав, что даже если Волочкова и пьет, то пьет на свои, поэтому пользователям не стоит переживать об этом.

Однако в соцсети «Вконтакте» один из пользователей решил высказать все, что накипело, по поводу Анастасии Волочковой. Он написал, что одинокая пьющая бывшая прима неправильно поняла значение соцсетей. Вместо того, чтобы хвастаться своими новыми достижениями и талантом, она бегает по интернету в трусах и без. Причиной для этого становятся комментарии, то есть пока на нее будут обращать внимание, она не перестанет неадекватно себя вести. Помимо этого Анастасия не может смириться с невостребованностью, а признаки злоупотребления алкоголя все у нее на лице. Также пользователь озвучил вопрос, которых многих интересует, до какого возраста Волочкова будет трясти своим хламом, не давая себя забыть.


Анна Котова
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