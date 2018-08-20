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| | Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Дома-2» вне проекта

Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Дома-2» вне проекта

Сегодня, 13:38

Участники скандального шоу, помимо заработка в его рамках, получают немалые деньги за концерты, корпоративные выступления и даже рекламу в Instagram.

 

Сколько зарабатывают звезды «Дома-2» вне проекта - вопрос, волнующий многих. Реалити-шоу по-прежнему остается популярным проектом, на который мечтают попасть многие. Причина – слава и деньги. Помимо ежемесячных гонораров за участие в проекте участники ищут для себя другие способы заработать.

Главная звезда шоу и ведущая Ольга Бузова, прославившаяся после развода с Дмитрием Тарасовым, благодаря рекламе в Instagram зарабатывает от 500 тыс. рублей. Плюс ко всему Бузова получает немалые деньги за концерты. Ксения Собчак зарабатывает немного меньше, чем Бузова. Ее пост в соцсети оценивают в 200 тыс. рублей. А выступления на мероприятиях может принести Собчак до 2 млн рублей.

Бывшая участница «Дома-2№ Алена Водонаева за одно мероприятие получает около 900 тыс. рублей. Заработок ведущей приносит ее писательская и журналистская деятельность – Алена пишет статьи для журналов и рассказывает о путешествиях на YouTube. Олег Майами более известный как подопечный Максима Фадеева, а не как бывший участник реалити-шоу. За одно выступление он зарабатывает около 500 тыс. рублей.

Рустам Солнцев получает в разы меньше – корпоративное выступление обойдется в 100 тыс. рублей. Регулярные эфиры на телевидении – также источник дохода Солнцева.

Неофициальные источники отмечают, что самые популярные участники телестройки получают на самом проекте более 100 тыс. рублей в месяц. К примеру, Алиане Гобозовой, Андрею Черкасов, Ирине Ангибаловой и другим звездам приписывают доход в 250 тыс. рублей. Семейные пары получают на проекте 100 тыс. рублей. Что касается ведущей Ольги Бузовой, то она получает не менее 40 тыс. евро в месяц.


Мирослава Донцова
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