«Проконтролировать решил»: Тарасов появился на пресс-конференции «Замуж за Бузову»

Тарасов вместе со всей семьёй, включая маленькую Милану, приехал в тот же ресторан, где и проводилось мероприятие.

Скоро состоится премьера шоу «Замуж за Бузову». По этому случаю в ресторане в центре Москвы организовали пресс-конференцию, собрав самых именитых представителей прессы. Пока Бузильда ещё не появилась, удалось увидеть достаточно неожиданного гостя – её бывшего супруга.

Есть вероятность, что Тарасов приехал только из любви к конкретному ресторану, однако поклонники Бузовой решили, что всё не настолько просто. Певица не раз уже в анонсах к шоу говорила о том, как ей тяжело было пережить и забыть о прошлой любви. На пресс-конференции Бузильда могла уделить ещё больше внимания именно воспоминаниям о былом. Потому фанаты заявили, что футболист «решил проконтролировать» - не появится ли повода для новых скандалов с его участием.

Ирина Летинская