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| | Канделаки предложила худеющим девушкам платить по тысяче евро за набранные килограммы

Канделаки предложила худеющим девушкам платить по тысяче евро за набранные килограммы

Сегодня, 14:17

Знаменитая ведущая сейчас находится по работе в Испании, где пообщалась с главным диетологом клуба «Вильяреал».

 

Руководитель «Матч ТВ» Тина Канделаки пообщалась с местными телевизионщиками, которым рассказала о том, с каким ошеломительным успехом прошел в России чемпионат мира по футболу. Помимо этого, она приняла участие в презентации нового мяча, которым в новом сезоне Ла Лиги будут играть испанские футболисты.

После общения с диетологом «Вильяреала» Канделаки обратилась к худеющим девушкам, которым посоветовала отталкиваться от системы, выработанной в клубе. Согласно ей, футболисты за каждый лишний килограмм веса платят по тысяче евро. Подобная мотивация, уверена Тина Канделаки, помогла бы девушкам добиться «выдающихся результатов».

Подписчики Тины в Instagram, однако, обсуждали именно футбольную тематику, но нашла отклик и история Канделаки про диеты. Говорили об этом, в основном, девушки, которые считают, что подобного рода наказания – самые действенные.

Стоит напомнить, что история с назначением Тины Канделаки официальным представителем Ла Лиги от Российской Федерации имеет несколько довольно интересных моментов. Ранее мы писали о том, что глава «Матч ТВ» оставила «с носом» Василия Уткина и Ольгу Бузову.


Николай Офицеров
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