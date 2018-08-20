Чувства или выгода: Кто может стать идеальной парой для Бузовой

Часто артистку видят в компании различных мужчин: Киркоров, Батрутдинов, а недавно - Сергеем Зеленский, один из участников шоу «Замуж для Бузову».

В последнее время Ольгу Бузову замечают с различными мужчинами, которые не уступают ей в популярности. Сначала артистку видели с Филиппом Киркоровым, который уделяет все больше внимания исполнительницы. Пользователи приписывали звездам роман, однако король поп-музыки решил поведать об их отношениях. Киркоров заявил, что он заинтересовался певицей еще до миллионов подписчиков и популярности. Также артист добавил, что он просто восхищается Ольгой, так как она добилась ошеломляющего успеха благодаря своему упорству.

Следующим кандидатом в бойфренды Бузовой стал Тимур Батрутдинов. Причиной для сплетен стали совместные снимки с отдыха. На разговоры юморист заявил, что они давно друг друга знают, но просто дружат, а на отдыхе просто оказались случайно. По прилету в Москву разошлись разными дорогами, так как у каждого были свои дела. Однако недавно папарацци заметили Ольгу Бузову в компании одного из участников проекта «Замуж за Бузову» Сергеем Зеленским. Свидание происходило в рыбном ресторане в Сочи, а после ужина пара ушла вместе. Поклонники сразу предположили, что именно Сергею Ольга отдаст предпочтение на проекте.

По этому поводу поклонники решили по рассуждать и выяснить, кто может стать идеальной партией для артистки. Однако мнения разделились: что перевесит чувства или выгода. Одни считали, что это Батрутдинов, так как, судя по снимкам, молодым людям нравится проводить время вместе, на фото они счастливы. Другие отдавали предпочтение Киркорову, так как он намного опытнее не только в любовных делах, но и в шоу-бизнессе. По поводу участников шоу ничего нельзя сказать, так как информации о них очень мало и никто не знает их, как обычных людей. Верные поклонники и некоторые знаменитости действительно надеются, что Ольга Бузова все же найдет именно того мужчину, который будет воспринимать ее какая она есть, не предаст и сделает ее по настоящему счастливой женщиной.

Анна Котова