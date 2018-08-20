Известный актер резко осудил Пугачеву и Ротару за равнодушие и высокомерие

На прошлой неделе стало известно о смерти 73-летнего поэта-песенника, который страдал на протяжении нескольких лет от болезни Паркинсона.

Зиновьев являлся автором песен, которые в последствии исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и другие. Однако ни Пугачева, ни Ротару на похоронах Николая Зиновьева не присутствовали. За это их осудил актер Александр Михайлов, который считает, что игнорирование этого события выставляет певиц далеко не в лучшем свете. Стоит отметить, что ни один из перечисленных выше артистов на похоронах не присутствовал.

«Он же дарил им душу», - сетовал присутствовавший там Михайлов, отмечая, что он не может понять, почему так происходит, что ни один из артистов не пришел на прощание с автором своих шлягеров. Он резко осудил звезд отечественной эстрады за подобное равнодушие и высокомерие.

Для Аллы Пугачевой Зиновьев сочинил композицию «Паромщик», для Леонтьева – «Казанова», Ротару исполнила песню «Красная стрела», Долина – «Я читаю твои мысли», а Михаил Боярский – «Огонь в камине».

Напомним, что советский и российский поэт-песенник Николай Зиновьев, автор десятков эстрадных хитов, неоднократный лауреат "Песни года", скончался в Москве на 74-м году жизни.

Николай Офицеров