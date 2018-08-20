Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности Ученые выяснили шокирующую причину необратимой слепоты у людей «Нарушаете»: Раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов на трассе М4-«Дон» Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию
| | Известный актер резко осудил Пугачеву и Ротару за равнодушие и высокомерие

Известный актер резко осудил Пугачеву и Ротару за равнодушие и высокомерие

Сегодня, 13:33

На прошлой неделе стало известно о смерти 73-летнего поэта-песенника, который страдал на протяжении нескольких лет от болезни Паркинсона.

 

Зиновьев являлся автором песен, которые в последствии исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и другие. Однако ни Пугачева, ни Ротару на похоронах Николая Зиновьева не присутствовали. За это их осудил актер Александр Михайлов, который считает, что игнорирование этого события выставляет певиц далеко не в лучшем свете. Стоит отметить, что ни один из перечисленных выше артистов на похоронах не присутствовал.

«Он же дарил им душу», - сетовал присутствовавший там Михайлов, отмечая, что он не может понять, почему так происходит, что ни один из артистов не пришел на прощание с автором своих шлягеров. Он резко осудил звезд отечественной эстрады за подобное равнодушие и высокомерие.

Для Аллы Пугачевой Зиновьев сочинил композицию «Паромщик», для Леонтьева – «Казанова», Ротару исполнила песню «Красная стрела», Долина – «Я читаю твои мысли», а Михаил Боярский – «Огонь в камине».

Напомним, что советский и российский поэт-песенник Николай Зиновьев, автор десятков эстрадных хитов, неоднократный лауреат "Песни года", скончался в Москве на 74-м году жизни.


Николай Офицеров
Новости по теме
«Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева
«Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева

Николай Зиновьев был автором более чем 200 песен для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Станислав Садальский решил не оставаться в…

Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева
Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева

 Автор песни «Паромщик», исполненной Аллой Пугачевой, продолжительное время боролся со страшной болезнью.

Режиссер рассказал о
Режиссер рассказал о "надменности" Софии Ротару

 Александр Стефанович на роль в фильм «Душа» взял не Аллу Пугачеву, а ее украинскую коллегу. Как гласят слухи, та до сих пор не может простить ему тот поступок.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости