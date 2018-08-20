Звезда «Иронии судьбы» Андрей Мягков опроверг информацию о параличе супруги

Ранее СМИ проинформировали, что состояние Анастасии Вознесенской после инсульта ухудшилось, и ее госпитализировали. В беседе с журналистами актер призвал не верить этому.

В понедельник, 20 августа, СМИ проинформировали, что 75-летню Анастасию Вознесенскую госпитализировали. Соседи актрисы по дому на Кутузовском проспекте рассказали, что перед этим у знаменитости якобы случился инсульт, ее состояние ухудшилось, и ее парализовало. Журналистам удалось связаться с ее супругом звездой «Иронии судьбы» актером Андреем Мягковым. Он прокомментировал ситуацию довольно коротко и резко. Андрей Мягков опроверг информацию о параличе супруги, и призвал не верить таким сообщениям. СМИ, которые распространили данные сведения, артист призвал «разорвать и выбросить». Следует отметить, что информацию об инсульте Мягков не опроверг, а слухи об ухудшении состояния здоровья Анастасии Вознесенской ходят давно.

Напомним, что Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков вместе уже 55 лет. В текущем году пара отмечает изумрудную свадьбу.

Виктория Озерова