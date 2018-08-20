Нож в спину: Ольга Орлова дружит с Бузовой и Бородиной только в кадре

Одна из ведущих скандального проекта «Дом-2» и бывшая участница группы «Блестящие» заявила, что у нее теплые отношения с девушками, но назвать это дружбой она не может.

Сама Орлова утверждает, что у нее с Бузовой и Бородиной не совпадают графики, потому за пределами съемочной площадки они практически не встречаются. Когда одна из ведущих отдыхает, другая, как правило, находится в кадре. Именно там и остается вся дружба, убеждена Орлова.

Поклонникам подобная трактовка отношений очень не понравилась, потому они заявили, что Орлова тем самым вогнала Бузовой и Бородиной «нож в спину», ведь они, наверняка, считают общение с бывшей «блестящей» дружбой.

Звезда признается также, что она до сих пор находится в полном восторге от «Дома-2». По ее мнению, все участники там ведут себя крайне искренне, потому шоу воспринимается публикой на «ура». Ее заряжает общение с «домочадцами», она грустит вместе с ними и радуется, если в жизни проекта происходит что-то яркое.

Недавно певица призналась, что у нее весьма доверительные отношения с сыном, потому как он достаточно взрослый. Когда она отправляется на свидание, то обязательно говорит мальчику об этом. Ей кажется, что осведомленность парня о всех ухажерах помогает налаживать отношения и разрушать барьеры между ними.

Николай Офицеров