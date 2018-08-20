Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой

Поклонники засыпали Анну Хилькевич поздравлениями и пытаются выведать, как молодая мама назвала свою вторую дочь.

Несколько месяцев звезда телесериала «Универ. Новая общага» мучила своих поклонников неизвестностью. Девушка постоянно рассказывала о том, как протекает её беременность, но наотрез отказывалась говорить пол и имя будущего ребёнка. Для самых пронырливых подписчиков она даже запустила конкурс с большим денежным призом.

В ночь с 19 на 20 августа на свет появилась дочь Хилькевич. «Это была трудная, но очень плодотворная ночь», - написала о своих впечатлениях после родов актриса. Анна пообещала подписчикам в своём Instagram-аккаунте подробно рассказать о всём процессе, но имя дочери актриса раскрывать пока не хочет. Несмотря на это, поклонники поздравили снова ставшую мамой Хилькевич и пожелали крепкого здоровья малышке. Для 36-летней Анны Хилькевич это не первый ребёнок. У неё уже есть двухгодовалая дочь Арианна от бизнесмена Артура Волкова. Пара обручилась в далёком 2015 году.

Яна Белова