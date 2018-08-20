Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности Ученые выяснили шокирующую причину необратимой слепоты у людей «Нарушаете»: Раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов на трассе М4-«Дон» Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию
| | Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой

Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой

Сегодня, 12:49

Поклонники засыпали Анну Хилькевич поздравлениями и пытаются выведать, как молодая мама назвала свою вторую дочь.

Несколько месяцев звезда телесериала «Универ. Новая общага» мучила своих поклонников неизвестностью. Девушка постоянно рассказывала о том, как протекает её беременность, но наотрез отказывалась говорить пол и имя будущего ребёнка. Для самых пронырливых подписчиков она даже запустила конкурс с большим денежным призом.

В ночь с 19 на 20 августа на свет появилась дочь Хилькевич. «Это была трудная, но очень плодотворная ночь», - написала о своих впечатлениях после родов актриса. Анна пообещала подписчикам в своём Instagram-аккаунте подробно рассказать о всём процессе, но имя дочери актриса раскрывать пока не хочет. Несмотря на это, поклонники поздравили снова ставшую мамой Хилькевич и пожелали крепкого здоровья малышке. Для 36-летней Анны Хилькевич это не первый ребёнок. У неё уже есть двухгодовалая дочь Арианна от бизнесмена Артура Волкова. Пара обручилась в далёком 2015 году.


Яна Белова
Новости по теме
Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка
Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка

Хилькевич устала от постоянных расспросов о будущем ребёнке и решила направить интерес поклонников в правильное русло.

Хилькевич жалуется на назойливых фанатов
Хилькевич жалуется на назойливых фанатов

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич познала все прелести популярности. О ней стали говорить аккурат после съемок в сериале, и не всегда…

«Условный праздник»: Хилькевич хотела родить второго ребёнка в день годовщины свадьбы
«Условный праздник»: Хилькевич хотела родить второго ребёнка в день годовщины свадьбы

Для Анны Хилькевич 3-летняя годовщина свадьбы не была каким-то значимым праздником, и актриса решила добавить немного красок.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости