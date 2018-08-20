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| | «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды

«Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды

Сегодня, 12:38

Использованный Бузильдой метод вызвал отвращение у поклонников, а также очередную критику в адрес ума певицы.

Маленькая грудь – одна из самых частых претензий, высказываемых к Ольге Бузовой. Миниатюрной певице советовали обратиться к пластическому хирургу, так как такой размер бюста ей совсем не шёл. Однако исполнительница решила сделать иначе – она появлялась в нарядах, которые визуально наращивали «верхние девяносто», а также обрабатывала снимки в фотошопе.

Однако и то, и другое фанаты быстро раскрывали, что привело к изобретению нового метода, признанного «настоящим позором». Очередной секрет оказался в использовании бюстгальтера на один-два размера больше. Поклонники, которые выяснили эту тайну, продемонстрировали и доказательство своих слов. Возмущённые фанаты раскритиковали знаменитость за глупость, подчеркнув, что можно было хотя бы бельё с пуш-апом использовать.


Ирина Летинская
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