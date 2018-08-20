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| | «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии

«Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии

Сегодня, 12:25

Пользователи Сети стали серьёзно переживать за моральное и физическое здоровье российской ведущей Маши Малиновской. Дело в том, что на последнем фото в Instagram фанаты заметили у знаменитости признаки анорексии.

37-леняя телеблондинка Маша Малиновская поделилась с поклонниками свежим кадром из новой фотосессии. Однако фанаты не оценили тонкую талию знаменитости и стали подозревать женщину в анорексии. «Ты что, болеешь чем-то?», «Такое резкое похудение очень плохо для здоровья, Маша, остановись!», «Красивая, но что-то сильно уж худая стала», - заявили интернет-пользователи.

Ранее другая телеведущая Дана Борисова намекнула на наркозависимость своей коллеги, однако Малиновская опровергла данную информацию. Напомним, что недавно в излишней худобе обвиняли и Ольгу Бузову.


Светлана Славянская
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