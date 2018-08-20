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| | «Я стеснялась называть его папой»: Алена Яковлева рассказала о непростых отношениях с отцом

«Я стеснялась называть его папой»: Алена Яковлева рассказала о непростых отношениях с отцом

Сегодня, 13:08

Актриса призналась, что до сих пор не знает, почему знаменитый артист Юрий Яковлев оставил ее беременную мать после нескольких лет брака, и рассказала, что редко виделась и общалась с ним.

 

Пять лет назад ушел из жизни знаменитый актер Юрий Яковлев, запомнившийся зрителям ролью Ипполита в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» и царя в картине «Иван Васильевич меняет профессию». Недавно его дочь 57-летняя актриса Алена Яковлева рассказала об отношениях с отцом. Родители артистки расстались еще до ее рождения, и причина этого до сих пор остается для нее тайной. И хотя мать ей никогда не запрещала общаться с отцом, отношения Юрия Яковлева с дочерью были непростыми. Алена Яковлева призналась, что «стеснялась назвать его папой», а когда звонила, то чаще всего бросала трубку «от ужаса». Она рассказала, что редко виделась со знаменитым родителем, поэтому «ценила эти моменты общения», хотя некоторые их них вспоминаются с трудом. Юрий Яковлев пообещал приехать на 21-летие Алены и поздравить ее, но обещания не выполнил: актриса прождала отца весь день, а когда позвонила ему, то он просто отшутился.

Алена Яковлева призналась, что ей так и не удалось наладить отношения со знаменитым отцом, но родителя ей заменил отчим. Он был «порядочным и интересным человеком», от которого она почерпнула много хорошего.


Виктория Озерова
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