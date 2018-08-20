Молодая мама опубликовала на своей странице снимок, на котором запечатлен ее отец на руках с маленьким Сережей.

18 августа у хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской родился сын. О счастливом событии в их жизни пара рассказала в соцсетях, опубликовав трогательное фото с ножкой младенца. Роды проходили в США, так как там супруги проводят больше времени, чем в России. Вчера стало известно, что мальчика назвали Сергеем в честь погибшего в возрасте 25 лет брата Овечкина.

Сегодня в Сети появилось первое фото новорожденного сына Овечкина и Шубской. Анастасия рассказала подписчикам о радостном событии – к внуку приехал его дедушка Кирилл Шубский. Модель поделилась снимком, на котором новоиспеченный дед держит своего внука на руках. «Дедушка прилетел», - подписала трогательный кадр Шубская. Пока родители не спешат показывать лицо сына, поэтому пока поклонники не могут сказать, на кого похож Сережа.

Напомним, Роман Александра Овечкина и Анастасии Шубской начался в 2015 году. В августе 2016 года влюбленные поженились. Правда, подтвердили свои узаконенные отношения только через несколько недель. Торжество в честь бракосочетания состоялось только через год. Свое интересное положение Шубская скрывала до последних месяцев беременности. Свою скрытность актриса объяснила тем, что не хотела, чтобы огласка отвлекала мужа в разгар плей-офф.

Мирослава Донцова