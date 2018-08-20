Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности Ученые выяснили шокирующую причину необратимой слепоты у людей «Нарушаете»: Раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов на трассе М4-«Дон» Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию «Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей Оксана Акиньшина объявила о разводе и улетела с детьми в Грецию
| | В Сети появилось первое фото новорожденного сына Овечкина и Шубской

В Сети появилось первое фото новорожденного сына Овечкина и Шубской

Сегодня, 12:17

Молодая мама опубликовала на своей странице снимок, на котором запечатлен ее отец на руках с маленьким Сережей.

 

18 августа у хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской родился сын. О счастливом событии в их жизни пара рассказала в соцсетях, опубликовав трогательное фото с ножкой младенца. Роды проходили в США, так как там супруги проводят больше времени, чем в России. Вчера стало известно, что мальчика назвали Сергеем в честь погибшего в возрасте 25 лет брата Овечкина.

Сегодня в Сети появилось первое фото новорожденного сына Овечкина и Шубской. Анастасия рассказала подписчикам о радостном событии – к внуку приехал его дедушка Кирилл Шубский. Модель поделилась снимком, на котором новоиспеченный дед держит своего внука на руках. «Дедушка прилетел», - подписала трогательный кадр Шубская. Пока родители не спешат показывать лицо сына, поэтому пока поклонники не могут сказать, на кого похож Сережа.

 

Напомним, Роман Александра Овечкина и Анастасии Шубской начался в 2015 году. В августе 2016 года влюбленные поженились. Правда, подтвердили свои узаконенные отношения только через несколько недель. Торжество в честь бракосочетания состоялось только через год. Свое интересное положение Шубская скрывала до последних месяцев беременности. Свою скрытность актриса объяснила тем, что не хотела, чтобы огласка отвлекала мужа в разгар плей-офф.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Девушка в красном: Жена Александра Овечкина показала элегантный образ для беременных
Девушка в красном: Жена Александра Овечкина показала элегантный образ для беременных

 Уже скоро на свет появится ребенок хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской. Но скорые роды не стали причиной для будущей мамы отказываться от…

У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец
У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец

 В Сети появилось первое фото наворожённого, родившегося 18 августа 2018 года.

Жена хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская наслаждается первой беременностью
Жена хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская наслаждается первой беременностью

 25-летняя девушка открыто демонстрирует округлившийся из-за беременности живот на новых фото. Только недавно интересное положение дочери Веры Глаголевой…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости