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| | Модель Лили Олдридж станет мамой во второй раз

Модель Лили Олдридж станет мамой во второй раз

Сегодня, 12:30

«Ангел» Victoria’s Secret поделилась радостной новостью со своими поклонниками и друзьями в аккаунте в соцсети Instagram. Модель и ее избранник, музыкант группы «Kings of Leon» Калеб Фоллоуилл уже воспитывают одного ребенка 6-летнюю Дикси.

 

Большинство фанатов порадовались за 32-летнюю звезду, однако некоторых из них серьезно беспокоит «бэби-бум», начавшийся среди ведущих моделей Victoria’s Secret , поскольку скоро некому будет демонстрировать сексуальное белье и купальники. Тем не менее, коллеги Олдридж, среди которых Ирина Шейк, Алессандра Амбросио, Адриана Лима и Кендалл Дженнер, присоединились к многочисленным поздравлениям.

Однако представители фешен-бизнеса не переживают из-за массового декрета «ангелов», так как ведущая модель Адриана Лима уже произвела на свет двоих дочерей и пока не планирует уходить в декрет. Лима, родившая детей от Марко Ярича, а впоследствии подавшая на развод с ним в 2016 году, на протяжении семи лет считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в мире, уступая пальму первенства лишь Жизель Бюндхен.


Пойда Анна
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