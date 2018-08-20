«Петь научись, куропатка дранная»: Бузову в порно-нарядах попросили прекратить петь

Моральных инвалидов делают эти композиции из молодежи, считают пользователи. В соцсетях удивляются, сколько можно восхищаться песнями, состоящими из 10 слов, ведь даже смысла в них нет.

Недавно в сети Ольга Бузова анонсировала скорое появление новых песен, клипов и альбомов. Однако для удовлетворения поклонников артистка опубликовала видео со своего выступления в Ялте. Верные поклонники после прочтения поста пребывали в восторге от нового творчества. Однако без хейтеров, как всегда, не обошлось. Не зная, как донести до Бузовой свои просьбы, один из подписчиков написал, чтобы она петь научилась, а после добавил обращение «куропатка дранная». Другие комментаторы присоединились к голосу разума и попросили Бузову прислушаться и перестать петь.

Помимо вокальных данных хейтеры обратили внимание на то, что Ольга на концертах появляется на сцене в порно-нарядах, которые мало что прикрывают. Исполнительница пытается привлечь и удержать поклонников своими вызывающими и сексуальными образами. Скорее всего, данные просьбы останутся без ответа и без понимания, считают пользователи, ведь Ольгу Бузову интересует только популярность, а для того, чтобы ее удержать, знаменитость готова вытерпеть шквал критики со стороны недоброжелателей.

Анна Котова