«Петь научись, куропатка дранная»: Бузову в порно-нарядах попросили прекратить петь

Скоро будет много новой музыки ???? новых песен, нового звучания ????новый альбом ???????????? а пока ловите #тожемузыка и видео с моих концертов в Ялте ???? #моилюдивегдасомной

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 20, 2018 at 1:05am PDT