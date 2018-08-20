Позор без конца: Ненавидящая Россию дочь Пескова выставила себя на посмешище

В «стремной» маске для лица и эротической пижаме появилась в Instagram дочь главного чиновника России.

Выглядит она довольно комично, потому фолловеры тут же начали отмечать, что дочь Дмитрия Пескова позорится без конца и только то и делает, что выставляет себя на посмешище, не испытывая абсолютно никаких угрызений совести по этому поводу.

Также девушке припомнили ее высказывания относительно того, что жить и учиться в Российской Федерации – стыдно. Данную фразу, как отметили подписчики, говорить не стоит даже обычному гражданину, а дочери чиновника такого высокого уровня – и подавно. Ненавидящая Россию девушка, как известно, проживает во Франции.

Некоторые фолловеры обратили внимание на то, что одета девушка также достаточно нескромно. Уже неоднократно подписчики замечали, как часто Елизавета выбирает себе наряды с откровенным декольте, ультракороткие шорты. В этот раз она была в откровенной пижаме с декольте «на грани фола». Подписчики не упустили возможности осудить Пескову и за это.

По их мнению, члены семьи столь авторитетных чиновников должны вести себя максимально прилично и не давать даже намека на скандал. Однако Лиза Пескова регулярно фигурирует в оных - то позирует в пьяном виде с рэпером, намекая на интимные отношения с ним, то провоцирует соцсети на негатив, публикуя совместные фото с отцом из Испании, тогда как большая часть населения страны может только мечтать об отдыхе за рубежом.

Николай Офицеров