Рита Дакота призналась в любви супругу-изменщику и заговорила о новом замужестве

Мне горько читать десятки тысяч комментариев про то, что девочки больше не верят в любовь после нашего расставания.. Верю ли я в любовь после всего, что случилось со мной...? Конечно! Если не верить в любовь, можно смело шагать из окна. Чего ради тогда всё это? Я смотрю глубоко в себя и легко отвечаю на вопрос: если так искренне любила и доверяла Я, то значит любовь и честность УЖЕ реальны, вот они. Правда же? И мне этого становится достаточно. Для меня это напрямую значит, что если существую я, то в мире УЖЕ есть кто-то, для кого преданность, семейные ценности и уважение к себе - реальные вещи. За других предполагать я больше никогда не стану, но за себя же всё ещё могу? Я не буду отрекаться от своей любви к бывшему мужу, мне не стыдно за эту светлую чистую любовь, в ней всё было прекрасно: от силы до степени искренности. И ребёнок наш для меня всё равно дитя любви, потому что любила я. Этого более чем достаточно для меня сейчас. Я не уверена, что ещё хоть раз в жизни буду готова выйти замуж или что поверю кому-то настолько, чтобы связать с ним свою жизнь, съехаться, начать строить что-то новое. Но верю ли я в любовь? Конечно да! И вы тоже верьте. Любовь она про внутренний свет и чистоту, она совсем не про отношения, которые могут разрушиться, не про брак, который вдруг окажется «безответным», не про ту грязь, из которой я пытаюсь выбраться. Любовь она про гармонию, про надежду, про силу, про Бога, в конце концов... Этого у меня не отнять никому.

A post shared by РИТА ДАКОТА (@ritadakota) on Aug 19, 2018 at 3:28am PDT