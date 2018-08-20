Певица рассказала поклонникам, что и после предательства Влада Соколовского верит в любовь, но сомневается, что еще когда-либо сможет довериться мужчине полностью.

Не так давно Рита Дакота шокировала поклонников новостью о разводе. Певица призналась, что Влад Соколовский ей изменял, и это было не единожды, а все время. Теперь экс-супруги пытаются решить все вопросы, связанные с разделом имущества, а фанаты пары продолжаются удивляться, жалеть и осуждать. При этом Рита Дакота рассказывает в Instagram, как ей удается пережить предательство мужа и разрыв. С недавних пор поклонницы буквально засыпали ее сообщениями о том, что они после разрыва любимой пары российского шоу-бизнеса перестали верить в любовь, и певица поспешила их успокоить. В новой публикации Рита Дакота призналась в любви супругу-изменщику и заговорила о новом замужестве. Певица рассказала, что все равно верит в светлое чувство, и ей не стыдно за брак с Владом Соколовским. Рита Дакота отметила, что с ее стороны любовь и преданность была настоящей, поэтому общую дочь Мию она считает плодом любви с мужем. Певица призналась, что вряд ли сможет настолько довериться мужчине, чтобы снова выйти замуж, но призвала поклонниц не разочаровываться в любви.

Следует отметить, что сам Влад Соколовский никак не комментирует ситуацию. Он стал менее активным в соцсетях и закрыл комментирование свежих публикаций в Instagram.

Виктория Озерова