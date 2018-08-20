Певица рассказала поклонникам, что и после предательства Влада Соколовского верит в любовь, но сомневается, что еще когда-либо сможет довериться мужчине полностью.
Не так давно Рита Дакота шокировала поклонников новостью о разводе. Певица призналась, что Влад Соколовский ей изменял, и это было не единожды, а все время. Теперь экс-супруги пытаются решить все вопросы, связанные с разделом имущества, а фанаты пары продолжаются удивляться, жалеть и осуждать. При этом Рита Дакота рассказывает в Instagram, как ей удается пережить предательство мужа и разрыв. С недавних пор поклонницы буквально засыпали ее сообщениями о том, что они после разрыва любимой пары российского шоу-бизнеса перестали верить в любовь, и певица поспешила их успокоить. В новой публикации Рита Дакота призналась в любви супругу-изменщику и заговорила о новом замужестве. Певица рассказала, что все равно верит в светлое чувство, и ей не стыдно за брак с Владом Соколовским. Рита Дакота отметила, что с ее стороны любовь и преданность была настоящей, поэтому общую дочь Мию она считает плодом любви с мужем. Певица призналась, что вряд ли сможет настолько довериться мужчине, чтобы снова выйти замуж, но призвала поклонниц не разочаровываться в любви.
Мне горько читать десятки тысяч комментариев про то, что девочки больше не верят в любовь после нашего расставания.. Верю ли я в любовь после всего, что случилось со мной...? Конечно! Если не верить в любовь, можно смело шагать из окна. Чего ради тогда всё это? Я смотрю глубоко в себя и легко отвечаю на вопрос: если так искренне любила и доверяла Я, то значит любовь и честность УЖЕ реальны, вот они. Правда же? И мне этого становится достаточно. Для меня это напрямую значит, что если существую я, то в мире УЖЕ есть кто-то, для кого преданность, семейные ценности и уважение к себе - реальные вещи. За других предполагать я больше никогда не стану, но за себя же всё ещё могу? Я не буду отрекаться от своей любви к бывшему мужу, мне не стыдно за эту светлую чистую любовь, в ней всё было прекрасно: от силы до степени искренности. И ребёнок наш для меня всё равно дитя любви, потому что любила я. Этого более чем достаточно для меня сейчас. Я не уверена, что ещё хоть раз в жизни буду готова выйти замуж или что поверю кому-то настолько, чтобы связать с ним свою жизнь, съехаться, начать строить что-то новое. Но верю ли я в любовь? Конечно да! И вы тоже верьте. Любовь она про внутренний свет и чистоту, она совсем не про отношения, которые могут разрушиться, не про брак, который вдруг окажется «безответным», не про ту грязь, из которой я пытаюсь выбраться. Любовь она про гармонию, про надежду, про силу, про Бога, в конце концов... Этого у меня не отнять никому.
Следует отметить, что сам Влад Соколовский никак не комментирует ситуацию. Он стал менее активным в соцсетях и закрыл комментирование свежих публикаций в Instagram.