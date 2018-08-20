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| | «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян

«Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян

Сегодня, 11:35

В соцсети Instagram интернет-пользователи снова нашли сходства между супругой 55-летнего композитора Константина Меладзе Верой Брежневой и матерью троих детей Ким Кардашьян. При этом фанаты заявили, что певица явно копирует сталь западной телезвезды.

36-летняя Вера Брежнева на фотокадре предстала в мини-топе и облегающих шортах, которые флловерам напомнили фирменный стиль Ким Кардашьян. Стоит напомнить, что в этом сезоне Ким ввела в моду подобный спортивный наряд, который предлагает надевать не только для занятий в тренажёрном зале. Сама Кардашьян сочетает топ и шорты с летней обувью и яркой верхней одеждой.

«Прекрасна, как всегда! Но сперва перепутала с Кардашьян, костюмы похожие», «Повезло старому грузину! Вера красотка», «Только я вижу явный закос под Кардашьян?», «Повторяет позу и стиль Ким, но сама и так красавица», «Вера, вы красивы, но зачем так много демонстрировать себя красивую? Самолюбование?», - заявили в комментариях Instagram фанаты Брежневой.


Светлана Славянская
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