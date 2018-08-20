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| | «Фея на пенсии»: Рудковская в воздушном платье попыталась скопировать Волочкову

«Фея на пенсии»: Рудковская в воздушном платье попыталась скопировать Волочкову

Сегодня, 12:36

Взлетевшая в полушпагате супруга фигуриста Евгения Плющенко напомнила фанатам приму-балерину Анастасию Волочкову.

 

Продюсер Яна Рудковская поделилась с подписчиками очередной фотографией с отдыха. На снимке Яна запечатлена во время прыжка на яхте. Продюсер позирует в коротком воздушном платье белого цвета. Солнцезащитные очки в белой оправе дополнили образ ведущей. В подписи к снимку Рудковская написала, что старается жить с позитивом, несмотря на все неприятности, которые ей пришлось пережить. «Быть сильной и успешной женщиной - это большой труд и ответственность! Моя семья, дети и мои друзья - моё главное богатство! Моя работа и мои шоу - мои главные достижения! Умею радоваться за других, учусь у моих друзей мудрости и спокойствию и живу по принципу «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», - написала продюсер.

Фанаты оценили нежный образ Яны, назвав ее балериной, пушинкой и принцессой. «Красивая! Воздушная! Счастливая! Так держать», «Жизнерадостная, красивая, чертовски интересная!!», - пишут в комментариях. Поклонники восхитились стройной фигурой звезды, отметив, что не все в таком возрасте выглядят так совершенно, как Яна.

Не всем пришелся по душе позитивный кадр продюсера. Некоторые отметились, написав язвительные комментарии к фото: «Фея на пенсии», «Пролетая над гнездом». Более внимательные фолловеры заметили, что раскорячившая в полете ноги и руки Рудковская попыталась скопировать Волочкову. «Волочкова где-то рядом», «Волочкова №2», «Сразу Волочкову вспоминаю», «Еще одна Волочкова», - пишут «ценители» шпагатов популярной балерины.


Мирослава Донцова
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