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| | Наследник Ольги Орловой знает всех ухажеров матери

Наследник Ольги Орловой знает всех ухажеров матери

Сегодня, 11:33

Ведущая «Дома-2» решила поделиться секретами личной жизни. Главным мужчиной в жизни знаменитости остается сын.

 

Ольга Орлова призналась, что наследник знает всех ее ухажеров. Также ведущая телестройки поведала, чтобы удивить и поразить ее нужно сильно постараться. Артистка никогда не пойдет на свидание с мужчиной, который ей не нравится. Орлова гордится своим сыном Артемом, который недавно окончил школу с золотой медалью. По словам Ольги, самым необычным комплиментом было то, что поклонник заявил о красоте ее шеи. Помимо этого Ольга Орлова рассказала, что иногда повышает голос на Артема, так как даже с пятого раза он ее не слышит. Однако мечты ее такие же, как у обычной женщины: еще раз стать мамой, заполучить хорошего мужа и крепкую семью.

Также Ольга Орлова поведала немного о работе на «Доме-2». Знаменитость испытывает уважение к телестройке, так как там все по-настоящему. С другими ведущими отношения хорошие, но за пределами проекта встречаться не получается, так как разные графики работы.


Анна Котова
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