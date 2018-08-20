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| | Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным

Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным

Сегодня, 11:17

Миллиардерша и звезда семейного реалити-шоу Кайли Дженнер впервые решила прокомментировать все слухи поклонников и СМИ, которые уже больше месяца говорят, что знаменитость рассталась со своим возлюбленным Тревисом Скоттом.

Инсайдеры сообщают, что Кайли Дженнер была возмущена тем, что поклонники в Twitter настойчиво утверждают о том, что девушка и Тревис Скотт больше не пара. Ещё больше у Кайли вызывает гнев то, как фанаты пытаются доказать свою теорию, публикуя в Сети фейковые фото и видеоролики. Сама Дженнер заявила, что у них с рэпером прекрасные романтические отношения.

Также недавно стало известно, что Кайли покинула родительский дом своей матери Крис Дженнер и теперь будет проживать вместе с Тревисом и их общей дочерью Сторми, которая появилась на свет в феврале текущего года.


Светлана Славянская
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