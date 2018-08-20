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| | «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие

«С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие

Сегодня, 10:58

Несмотря на возраст, певец умеет посмеяться над собой и порадовать подписчиков забавными снимками.

Певец Стас Костюшкин 20 августа празднует свой 47-й день рождения. Сообщить об этом своим поклонникам он решил весьма необычным способом. В своём Instagram-аккаунте он опубликовал фото, заставившее его подписчиков смеяться в голос. На снимке бывший участник дуэта «Чай вдвоём» с голым торсом и соской во рту лежит в детской кроватке и мило обнимает плюшевые игрушки. «Телом молод, сердцем юн», - похвалили Стаса поклонники за оригинальность и написали: «Главное – не стареть душой». «Интересно, как ты влез в детскую кроватку… Ноги на потолке, что ли?», - поинтересовался один из пользователей под фото.

Под фото певец написал: «С днищем меня! Гуляем». Стас поблагодарил свою жену и телеведущую Юлю Костюшкину за то, что она «аки плела» всю ночь пекла мужу его любимый тор Наполеон. Певец также поблагодарил родителей за то, что подарили ему жизнь. Поклонники не остались равнодушными и засыпали уже 47-летнего Стаса тёплыми словами: «Творческого энтузиазма вам», «Пусть муза не покидает никогда», «Побольше Наполеонов и творческих идей», «Новых тебе хитяр и корпо-бабок».      


Яна Белова
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