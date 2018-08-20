Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

«С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности Ученые выяснили шокирующую причину необратимой слепоты у людей «Нарушаете»: Раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов на трассе М4-«Дон» Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию «Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей Оксана Акиньшина объявила о разводе и улетела с детьми в Грецию Принцесса в заточении: СМИ узнали, как «томилась» Меркель, ожидая Путина со свадьбы У актрисы Веры Глаголевой в США родился внук В Крыму обезвредили мину времен ВОВ, найденную вблизи пляжа пионерского лагеря При невыясненных обстоятельствах скончался названный сын Майкла Джексона Танцы Путина в Австрии поставили в тупик мировую разведку
| | Елена Летучая подогрела слухи о беременности

Елена Летучая подогрела слухи о беременности

Сегодня, 11:00

В интернете активно обсуждают данную тему. Все поклонники с нетерпением ждут, когда ведущая станет мамой.

 

Недавно Елена Летучая с супругом отпраздновала годовщину свадьбы. В интернете знаменитость опубликовала трогательное фото с церемонии. Напоминаем, что в 2016 году общественность узнала о помолвке Летучей и Юрия Анашенкова. У избранника знаменитости от первого брака есть двое детей. Пара не стала долго ждать и в августе того же года сыграли свадьбу. После торжества в сети активно обсуждается тема беременности, а подписчики постоянно высматривают на снимках изменения фигуры ведущей.

В ожидании чуда???? #еленалетучая

A post shared by Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) on

Однако, недавно Елена Летучая подогрела данные разговоры. Последнюю фотографию знаменитость подписала: «В ожидании чуда». Пользователи незамедлительно пришли к выводу, что таким образом Елена намекнула на беременность. Сама же Летучая игнорирует комментарии подписчиков.


Анна Котова
Новости по теме
Елена Летучая готовится стать матерью
Елена Летучая готовится стать матерью

Знаменитая российская телеведущая Елена Летучая рассказала журналистам о своих планах относительно пополнения в её семействе. Телеведущая в интервью поведала о…

Фанаты заподозрили Елену Летучую в беременности
Фанаты заподозрили Елену Летучую в беременности

Пользователи Сети активно обсуждают фигуру Елены Летучей. Фанаты заподозрили, что экс-ведущая «Ревизорро» ожидает малыша после того, как она разместила…

Елена Летучая поздравила мужчин с 23 февраля откровенным фото
Елена Летучая поздравила мужчин с 23 февраля откровенным фото

Елена Летучая поздравляет мужчин с 23 февраля. С этой целью российская знаменитость опубликовала в Instagram откровенный снимок.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости