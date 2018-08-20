Елена Летучая подогрела слухи о беременности

В интернете активно обсуждают данную тему. Все поклонники с нетерпением ждут, когда ведущая станет мамой.

Недавно Елена Летучая с супругом отпраздновала годовщину свадьбы. В интернете знаменитость опубликовала трогательное фото с церемонии. Напоминаем, что в 2016 году общественность узнала о помолвке Летучей и Юрия Анашенкова. У избранника знаменитости от первого брака есть двое детей. Пара не стала долго ждать и в августе того же года сыграли свадьбу. После торжества в сети активно обсуждается тема беременности, а подписчики постоянно высматривают на снимках изменения фигуры ведущей.

В ожидании чуда???? #еленалетучая A post shared by Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) on Aug 18, 2018 at 12:20pm PDT

Однако, недавно Елена Летучая подогрела данные разговоры. Последнюю фотографию знаменитость подписала: «В ожидании чуда». Пользователи незамедлительно пришли к выводу, что таким образом Елена намекнула на беременность. Сама же Летучая игнорирует комментарии подписчиков.

Анна Котова