Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности

Популярная певица Юлия Ковальчук поразила поклонников тем, что уже спустя две недели после родов, она выглядела так, будто и вовсе не рожала. Теперь знаменитость решила раскрыть свои основные секреты.

Ранее Юлия Ковальчук уже давала советы своим подписчицам в Instagram по поводу похудения, однако на этот раз певица решила подойти к этому вопросу основательно и рассказать развернуто о том, как сама всего за 14 дней после беременности смогла восстановить прекрасную фигуру. В первую очередь Юлия ещё в период беременности старалась контролировать свой вес совместно с врачом. Женщина много ходила, занималась плаваньем и йогой, а также следила за питанием.

После родов по совету медиков Ковальчук выполняла упреждения для кожи живота и со временем постепенно стала вводить зарядки и фитнес. На данный момент певице для поддержания фигуры достаточно тренироваться через день и выполнять комплекс упражнений для пресса и ягодиц.

Светлана Славянская