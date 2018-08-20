Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

«С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности Ученые выяснили шокирующую причину необратимой слепоты у людей «Нарушаете»: Раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов на трассе М4-«Дон» Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию «Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей Оксана Акиньшина объявила о разводе и улетела с детьми в Грецию Принцесса в заточении: СМИ узнали, как «томилась» Меркель, ожидая Путина со свадьбы У актрисы Веры Глаголевой в США родился внук В Крыму обезвредили мину времен ВОВ, найденную вблизи пляжа пионерского лагеря При невыясненных обстоятельствах скончался названный сын Майкла Джексона Танцы Путина в Австрии поставили в тупик мировую разведку
| | Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности

Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности

Сегодня, 10:09

Популярная певица Юлия Ковальчук поразила поклонников тем, что уже спустя две недели после родов, она выглядела так, будто и вовсе не рожала. Теперь знаменитость решила раскрыть свои основные секреты.

Ранее Юлия Ковальчук уже давала советы своим подписчицам в Instagram по поводу похудения, однако на этот раз певица решила подойти к этому вопросу основательно и рассказать развернуто о том, как сама всего за 14 дней после беременности смогла восстановить прекрасную фигуру. В первую очередь Юлия ещё в период беременности старалась контролировать свой вес совместно с врачом. Женщина много ходила, занималась плаваньем и йогой, а также следила за питанием.

После родов по совету медиков Ковальчук выполняла упреждения для кожи живота и со временем постепенно стала вводить зарядки и фитнес. На данный момент певице для поддержания фигуры достаточно тренироваться через день и выполнять комплекс упражнений для пресса и ягодиц.


Светлана Славянская
Новости по теме
Юлия Ковальчук раскрыла секреты стройной фигуры после родов
Юлия Ковальчук раскрыла секреты стройной фигуры после родов

Спустя всего полгода после рождения дочери, Юлия Ковальчук выложила в социальную сеть свою фотографию в купальнике и обрадовала поклонников своей хорошо…

«Кости да кожа»: Юлия Ковальчук испугала поклонников излишней худобой
«Кости да кожа»: Юлия Ковальчук испугала поклонников излишней худобой

Недавно российская певица Юлия Ковальчук разместила в Instagram новый снимок, где продемонстрировала свою фигуру. Поклонники ужаснулись от внешнего вида…

Певица Юлия Ковальчук впервые призналась в наличии зависимости
Певица Юлия Ковальчук впервые призналась в наличии зависимости

Популярная певица Юлия Ковальчук впервые призналась в наличии у неё зависимости. Откровенность артистки шокировала её поклонников, как сообщает VistaNews.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости