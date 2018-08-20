Любовь Казарновская высказалась против свадьбы сына

Наследник артистки Андрей нашел свою половинку, с которой планирует прожить всю жизнь. Знаменитость не против девушки, но не собирается пока становиться бабушкой.

Любовь Казарновская знаменита своим взрывным характером. Однако родственникам повезло – с ними она не капризничает и не выказывает недовольство. Сын знаменитости Андрей пошел по стопам матери – окончил консерваторию и стал скрипачом. Недавно наследник Казарновской нашел возлюбленную. Пока свадьба не намечается, но у молодого человека серьезные намерения. Сама Любовь призналась, что пока не собирается становиться бабушкой, в вот хорошей свекровью готова. Казарновская поведала, что не представляет, как будет себя чувствовать в роли бабушки.

Знаменитость вспомнила свою маму, которая была прекрасной бабушкой и оставалась молодой. Многое зависит от нее, поэтому с сильным характером знаменитости она не будет вмешиваться в жизнь сына.

Анна Котова