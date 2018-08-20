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| | Вайнона Райдер давно считает себя «женой» Киану Ривза

Вайнона Райдер давно считает себя «женой» Киану Ривза

Сегодня, 10:30

Кнадского актера считают одним из самых завидных женихов в мире благодаря его красоте и многомиллионному состоянию.

 

Актриса Вайнона Райдер, которая на заре карьеры снималась со знаменитым красавчиком в картине «Дракула», считает его своим «мужем» уже на протяжение 26 лет. Это шутливое заявление звезда сделала в рамках пресс-конференции , посвященной комедии «Как женить холостяка», где ей с Киану снова предстоит играть влюбленную пару.

 

По словам Райдер, в процессе съемки «Дракула» режиссер Фрэнсис Форд Коппола пожелал, чтобы сцена бракосочетания выглядела натурально, поэтому пригласил на церемонию настоящего румынского священника, который, в свою очередь, провел все необходимые обряды, как в реальной жизни. Актриса со смехом заявила, что «они действительно поженились на съемках ленты, поэтому она думала, они женаты в реальной жизни».


Пойда Анна
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