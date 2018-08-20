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| | Миллиардер Роман Ротенберг попрощался с холостяцкой жизнью

Миллиардер Роман Ротенберг попрощался с холостяцкой жизнью

Сегодня, 09:48

Второй половинкой стала модель Галина Кеда. Подтверждением данного факта стала страница девушки. На новом фото избранница в подвенечном платье.

 

Миллиардер Роман Ротенберг попрощался с холостяцкой жизнью, женившись на модели Галине Кеда. На своей странице в Instagram девушка разместила снимок в белом торжественном платье. В подписи к фото она написала: «18.08.18». Отметим, что до этого миллиардер был в браке с моделью Мартой Берзкалной из Латвии, но отношения не продлились долго, так как девушка ушла от Романа, находясь на пятом месяце. После этого миллиардер появился на публике с Галиной. Говорят, что шесть лет назад Галина Кеда родила ему дочь Арину, а после и наследника. Однако вместе с этим Ротенберг встречался с другой моделью, которая произвела на свет сына Роберта. Обе девушки знали друг о друге, но никаких скандалов не было.

18.08.18 ????

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Недавно Роман Ротенберг все же выбрал одну из красавиц. Судя по фото в сети, Галина согласилась на предложение. Подписчики написали много поздравлений и пожеланий.


Анна Котова
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