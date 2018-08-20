Выдал всех: Звездный хирург рассказал о пластике Водонаевой и операциях Гурченко

Сергей Блохин признался, кому из звезд шоу-бизнеса помог стать красивее.

Звездный хирург, узнаваемый по проектам «Формула красоты» и «На десять лет моложе», является одним из самых популярных врачей-хирургов в стране. Он часто работает с многими звездами и знает, кто что подправил и изменил в своей внешности. Именно Сергей Блохин стал первым, кто сделал пластику груди в России. Его клиенты не только знаменитости, но и олигархи.

Врач выдал всех, отметив, что звезды – непростые пациенты, с которыми иногда трудно работать. Иногда мнения звездного пациента и хирурга могут не сойтись. Блохин не отрицает, что часто отказывает знаменитостям из-за завышенных требований. Хирург рассказал о пластике груди Алены Водонаевой, которая долго решалась на этот шаг. Врач отметил, что после родов у ведущей началась деформация груди, а Алена мучилась с постоянными болями в спине. Сама Водонаева призналась врачу, что давно мечтала о «скромных» формах. Результатом 4-часовой операции Алена осталась довольна, подчеркнул Сергей Блохин.

Наталья Штурм, нашедшая молодого мужчину, также решила преобразиться и увеличила свой бюст, а также сделала липофилинг лица – теперь красуется на пляже и носит платья с глубоким декольте. Наталья Бондарчук также является пациенткой Блохина. На свой юбилей артистка сделала блефаропластику и подтяжку лица и шеи, отметил хирург. Блохин поведал и об операциях Гурченко, подчеркнув, что пластика «затянула» артистку. Как и Вера Алентова, Гурченко переборщила с пластикой, что было очень заметно со стороны, рассказал хирург.

Мирослава Донцова