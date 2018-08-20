Похудевшая Ани Лорак впервые вышла в свет после скандала об изменах мужа

Украинская певица вместе с дочкой появилась на премьере мультфильма «Принцесса и дракон», в котором Каролина озвучила принцессу Варвару. Саундтрек к фильму звучит также в исполнении Ани Лорак.

После громкой новости об изменах ее турецкого супруга стала реже посещать различные мероприятия и практически не публикует фото в соцсетях. Однако на днях Ани Лорак впервые вышла в свет после скандала с мужем. Премьерный показ мультипликационного проекта «Принцесса и дракон», выход которого запланирован на 23 августа, артистка не могла пропустить. Компанию звездной маме составила ее дочь София. Лорак одна из первых появилась на красной дорожке вместе с наследницей. Похудевшая и постройневшая певица, как всегда, много улыбалась, была очень приветливой. Для выхода артистка выбрала белоснежное платье, а Софию нарядили в пышный красный наряд, отлично сочетающийся с нарядом мамы.

Позже фото с красной дорожки на фоне постера Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram. «Пусть добро всегда побеждает зло не только в сказках, но и в жизни… Саундтрек к мультфильму «Ты поверишь в чудо» в моём исполнении уже доступен на всех цифровых площадках!», - написала артистка. Высказывание о победе добра над злом поклонники тут же связали с недавними скандалами в семье певицы. Фанаты предположили – Лорак верит, что в ее жизни все наладится.

Пользователи отметили, что певица похудела и выглядит намного лучше. Негатив в адрес мужа-изменника также вылили в комментариях под фото, поскольку супруг Лорак напомнил о себе, поставив под снимком смайлик в виде двух сердечек.

Мирослава Донцова