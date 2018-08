«Будет постоянно болеть, либо помрет»: Бузову раскритиковали за неистовый трудоголизм

Я всегда говорила, что побеждает только тот, кто упорно трудится. Кто готов за свое дело не спать ночами, искать лучшие варианты развития. Так было с моим брендом одежды и рестораном. Когда я вижу все ваши фотографии и отзывы, это заряжает меня на 100% энергией. И я продолжаю работать, вы - моя мотивация. Сейчас так много маленьких молодых российских компаний, которые смело выходят на рынок. От одежды до продуктов питания. Рассказывайте свои истории под хэштегом #малыйбизнесбольшойстраны???????? Пишите о мотивации, вдохновении и трудностях. Вместе мы все сможем ???????? #моилюдивсегдасомной

