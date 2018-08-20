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| | «Будет постоянно болеть, либо помрет»: Бузову раскритиковали за неистовый трудоголизм

«Будет постоянно болеть, либо помрет»: Бузову раскритиковали за неистовый трудоголизм

Сегодня, 08:38

Обычно в шоу-бизнесе, по мнению пользователей, главное талант, а если его нет, как в данном случае, то дорогу пробивает какая-то часть женского тела или оно все.

 

Ольга Бузова активно ведет страницу в Instagram и делится своими мыслями и новыми фотографиями. В этот раз она предстала перед поклонниками с короткими волосами и с минимум косметики. Данное фото поразило подписчиков, которые заявили, что с такой прической и укладкой исполнительнице намного лучше. Однако пост, который артистка оставила пользователи раскритиковали, так как аналогичные публикации до этого оставляли другие знаменитости, Ольга решила им подражать. Отметим, что в посте Бузова написала, успеха достигает только тот, кто упорно трудится, не спит ночами, чтобы найти новые варианты. Пользователи оставили много комментариев, как положительных, так и отрицательных. Одни писали, что восхищаются упорством и трудолюбием Бузовой. Другие критиковали ее за отсутствие выдающихся частей тела, не умению петь и подавать плохой пример молодежи.

Я всегда говорила, что побеждает только тот, кто упорно трудится. Кто готов за свое дело не спать ночами, искать лучшие варианты развития. Так было с моим брендом одежды и рестораном. Когда я вижу все ваши фотографии и отзывы, это заряжает меня на 100% энергией. И я продолжаю работать, вы - моя мотивация. Сейчас так много маленьких молодых российских компаний, которые смело выходят на рынок. От одежды до продуктов питания. Рассказывайте свои истории под хэштегом #малыйбизнесбольшойстраны???????? Пишите о мотивации, вдохновении и трудностях. Вместе мы все сможем ???????? #моилюдивсегдасомной

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Однако больше всего писали по поводу прически артистки. Один подписчик заявил, что без волос станочнице намного лучше. Также писали, что постоянными сообщениями о том, что у нее тяжелая работа и не хватает времени для отдыха, Бузова уже задолбала всех. За такой неистовый трудоголизм исполнительницу раскритиковали в пух и прах - подписчик написал, что такими темпами Ольге не долго осталось: либо будет постоянно болеть, либо помрет.


Анна Котова
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