Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию

Анджелина Джоли после скандального развода и своих истерик на съемочной площадке фильма «Малефисента-2» серьёзно задумалась о своей репутации. Актриса решила, что пора восстанавливаться свое положение в Голливуде.

Американские СМИ проинформировали, что красавица-актриса Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера Майкла Ситрика, чтобы эксперт помог ей восстановить доброе имя. Инсайдер близкий к актрисе сообщает: «Энджи знает, насколько сильно ее репутация была попорчена из-за скандала с разводом и делением детей. Даже близкие приятели начали поворачиваться к ней спиной, и Энджи убеждена, что в Голливуде она стала объектом для ненависти».

Более того, инсайдеры говорят, что на днях Джоли подслушала разговор одного известного продюсера, который назвал её «злой ведьмой Голливуда». Сообщается, что в первую очередь Ситрик займется тем, чтобы наладить мирные отношения между актрисой и Брэдом Питтом.

Светлана Славянская