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| | Звезда «Интернов» открыла театральную школу-студию для одаренных детей

Звезда «Интернов» открыла театральную школу-студию для одаренных детей

Вчера, 23:21

Актриса Светлана Пермякова приглашает самых маленьких окунуться в мир театра и кино. Школа-студия для одаренных детей откроет свои двери в сентябре.

Светлана Пермякова известна по участию в съемках в телесериале «Интерны». В фильме она исполняет роль старшей медсестры Любови Скрябиной. Поклонники знают Пермякову и в качестве ведущей программы «О самом главном». Актриса обратилась к подписчикам в Instagram. Она открыла в центре Москвы детский театр «Эверетт Theater». Пермякова займет пост художественного руководителя этой студии и даже напишет сценарии некоторых спектаклей. Театральная школа примет первых посетителей в сентябре, а сейчас идет упорная подготовка к предстоящему рабочему сезону.

Дорогие детишки, а так же их родители:) приглашаем вас в нашу театральную студию @everett.studio совместно с профессиональными педагогами мы окунёмся в мир театра и кино, научимся актёрскому мастерству, вокалу, танцам, ритмике, английскому языку, будем репетировать и выпускать спектакли! Спешите, количество мест ограничено! Вся информация на сайте studio.everett.moscow #ЭвереттStudio #ЭвереттTheater #EverettProduction #Детскийтеатр #детскаятеатральнаястудия #театральнаяшколамосква #дети #москва

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Весной Пермякова нашла чудесное помещение на Вознесеском переулке. Там активно ведется ремонт. Театральная студия намерена плотно сотрудничать с благотворительными организациями и принимать детей, лишенных возможности участвовать в культурной жизни страны. Уже вышли афиши первого сезона. В театре для детей первыми покажут «Побег из волшебной шкатулки», «Сказочный рейс».

Посетителей ожидают музыкальная программа и постановки на английском языке. Посетителям предложат сладкие десерты: мороженое, сладкую вату и бодрящие напитки в кафе Sweet Dreams. Пермякова самостоятельно подбирала мебель для театральной студии. Она поставила там много диванов и мягких пуфиков.


Домбровский Сергей
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