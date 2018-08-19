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| | Купи фаллос или сделай грудь: Пользователей не впечатлил цветочный образ Бузовой

Купи фаллос или сделай грудь: Пользователей не впечатлил цветочный образ Бузовой

Вчера, 23:10

Бузова избавилась, наконец, от нарощенных волос и новая прическа фанатам очень понравилась. А хейтеры в своем репертуаре – даже в таком «нежном цветочке» нашли изъяны.

Поклонники пришли в восторг от нового и естественного образа певицы. «Милая, бомбическая, невероятная» - вот какими эпитетами ее награждали восхищенные подписчики. «Королева, такая стильная и милая, не наращивай больше волосы – тебе так лучше», - написала ей одна из фанаток. «Будь моей женой!», - с ходу предложил другой пользователь. «Ты выглядишь сейчас лет на 20, а с тем конским хвостом на все 45, хотел бы нахамить, да язык не поворачивается», - растерялся хейтер теледивы. «Более тысячи комментариев, и почти все хорошие. Это надо отметить», - решил один из юзеров.

Однако тут очнулись злопыхатели. Слишком обильная порция похвал для Бузовой разозлила некоторых пользователей, которых цветочный образ певицы не впечатлил. «Платье, как у моей дочки, а ей 15 лет. Оделась как подросток», - высказался один из пользователей. «Впечатления сложные: вроде бы модель-нимфетка, а присмотрюсь – шлюха, уставшая после, ну понятно чего», - заявил другой ненавистник ведущей «Дома-2». «Скучаешь без Димона? Купи фаллос или сделай грудь. Тогда в любом случае секс будет, а пока – без шансов», - сделал вывод еще один злопыхатель. Однако их едкие заявления потерялись в букете добрых пожеланий и комплиментов. Фото оценили лайками минут более 94 тысяч пользователей, и это в первые несколько минут.


Дарья Светозарова
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