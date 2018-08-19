Оксана Акиньшина объявила о разводе и улетела с детьми в Грецию

Актриса поделилась с поклонниками новостью о расставании с Арчилом Геловани. Звезда российского кинематографа совсем не переживает и надеется, что процесс не будет долгим и затруднительным.

«Сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям», - объявила Оксана Акиньшина в микроблоге.

Вероятно, актриса не очень переживает из-за расставания с Арчилом Геловани, так как она собрала Эмми и Константина и улетела с ними на отдых в Грецию.

Недавно пара выглядела абсолютно счастливой. Артистка и режиссер жили в Швейцарии вместе, затем Оксана прилетела в Москву для съемок в новом проекте.

Оксана Акиньшина рассказала, что муж сегодня может быть, а завтра уже нет. Артистка называет супруга «непостоянной единицей» и заявляет, что главное для нее – дети, за которых она несет ответственность.

Акиньшина хвастается фотографиями с отдыха, позирует с детьми на морском побережье. Снимки старшего сына Филиппа, рожденного от брака с Дмитрием Литвиновым, женщина редко демонстрирует.

На странице Акиньшиной появились снимки со Шнуровым, и многие заговорили о том, что артистка решила вернуться к скандальному исполнителю.

Татьяна Преображенская