У актрисы Веры Глаголевой в США родился внук

Анастасия родила первенца в годовщину со дня ухода знаменитой женщины.

У актрисы Веры Глаголевой родился внук Сергей в США. Младшая дочь Веры Витальевны Анастасия и российский хоккеист стали счастливыми родителями в день ухода прославленной актрисы.

Вера Глаголева сама воспитала двух старших дочерей, прививая им любовь к литературе, кино, музыке. Детство младшей Насти, которая недавно стала молодой мамой, прошло на съемочной площадке. Анастасия часто посещала с Глаголевой различные кинофестивали.

Миллионы россиян боготворили Глаголеву, несмотря на то, что она была принципиальной, иногда жесткой, не терпела лжи и предательства. Вера Витальевна была прекрасным режиссером и снимала только те картины, которые ее волновали. Она помогала молодым артистам и начинающим режиссерам.

17 августа память знаменитой артистки пришли почтить ее родные и друзья. Собрание проходило в клубе-ресторане Центрального дома литераторов. Актриса любила посещать это уютное заведение. Муж Глаголевой, Кирилл Шубский, заказал 52 места, а вспомнить Верочку, как называли ее родные, пришли 80 человек.

Татьяна Преображенская