«Не знала, что у него жена и дети»: Алина Гросу рассказала о романе с экс-игроком «Спартака»

Новоявленный секс-символ российского шоубизнеса поведала, что разочаровало ее в отношениях с известным футболистом.

Сексапильная Алина Гросу недавно дала интервью, во время которого рассказала журналистам о своем романе с экс-игроком «Спартака». 23-летняя певица отметила, что начала встречаться с Маркосом Рохо после того, как познакомилась с ним в баре. Когда Алина впервые его увидела, спортсмен пил пиво со своим агентом. У них все красиво начиналось: рестораны, прогулки под луной и Гросу даже не догадывалась, кто он. Она думала, что Рохо обычный симпатичный иностранец. Ее друг однажды увидел форварда и сказал: «Алина, а ты знаешь кто он? Это же Маркос Рохо».

Певица решила навести справки в глобальной паутине и узнала, что ее возлюбленный женат. Потом заметила на руке Рохо татуировку с именем его дочери, родившейся за три дня до их знакомства.

Девушка очень сожалеет, что не знала, что у него есть жена и дети. Когда Гросу в лоб спросила Маркоса о семье, он лишь удивился и спросил «Как ты узнала». После этого разговора их пути разошлись.

Татьяна Преображенская