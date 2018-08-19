Канье Уэст надел на свадьбу друга банные тапки маленького размера

Дополнили наряд известного хип-хоп исполнителя голубые носки и строгий костюм мятного цвета. Он пришел на торжество вместе со своей супругой моделью Ким Кардашьян.

Канье Уэст надел на свадьбу друга музыканта 2 Chainz банные тапки маленького размера под строгий костюм, чем возмутил поклонников. Пользователи в социальных сетях засомневались в хорошем вкусе мужа Ким Кардашьян. Фанаты так и не поняли, почему рэпер пришел в таком виде и как его супруга-модель допустила это. Поклонники сразу же заметили, что банные тапки Yeezy не идут под такой наряд, да еще и малы рэперу. Пока пользователи не обращали внимание на обувь звезды, внешний вид Канье Уэста им казался безупречным. Как только взор наталкивался на шлепки, сразу же изменялось отношение фанатов к кумиру.

Досталось и Ким Кардашьян, которая позволяет мужу выглядеть смешно в тапках под строгий костюм. Подписчики сравнили Канье Уэеста в сандалиях, голубых носках и костюме с заключенным провинциальной колонии. Поклонники настоятельно рекомендуют хип-хоп исполнителю менять свои предпочтения в одежде, иначе из звезды он превратится в посмешище.

Домбровский Сергей