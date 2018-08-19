Оксана Акиньшина собирается оставить детей после развода у себя

Актриса Оксана Акиньшина официально заявила о разводе с кинопродюсером Арчилом Геловани. Супруги воспитывают двоих совместных детей – Константина и Эмми.

Оксана Акиньшина рано начала встречаться с парнями. До 15 лет она завела роман с актером Алексеем Чадовым, затем гражданским браком жила с лидером музыкальной группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Впервые Акиньшина зарегистрировала отношения с Дмитрием Литвиновым – глава пиар-компании «Планета-информ». В 2009 году у супругов родился сын Филипп. Когда Акиньшина сошлась с Геловани, ее наследник от первого брака остался в Петербурге с бабушкой, поскольку у него диагностировали аутизм, а мать отправилась жить в Швейцарию.

Константин уже поступил в элитную школу в Женеве. Акиньшина собирается оставить детей после развода у себя, поэтому где мальчик завершит обучение остается под вопросом. Возможно ребенку придется поехать в Россию. Акиньшина желает, чтобы бракоразводный процесс прошел без эксцессов. Она опасается, что Геловани может отнять у нее наследников.

Домбровский Сергей