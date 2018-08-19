Марина засыпает – просыпается мафия: Федункив рассказала, как избавилась от ночного «Жоры»

«Звезда реальных пацанов» с юмором называет себя «Марина-машина». Однако если раньше она, по ее словам, была огромной фурой, то теперь превратилась в шикарный спортивный кабриолет, хоть и не без усилий.
В ролике, который она выложила в Instagram, помимо интенсивной тренировки и себя любимой, Марина демонстрирует то самое чудо-средство, которое помогло ей избавиться от ночного «Жоры». Оказывается, чтобы предать вкус листьям салата и пресной куриной грудке, в них нужно добавлять йогуртовую заправку. Марина-машина уверяет, что и вкус будет, как у салата с майонезом, и лишние килограммы уйдут не солоно хлебавши.
«Диета для меня – это настоящее испытание, - жалуется фанатам Марина. – Марина засыпает – просыпается мафия и начинает шуршать в холодильнике». Однако теперь актриса не боится мафии – йогуртовая заправка помогает ей «худеть и балдеть» в свое удовльствие.
Вот только публика в Instagram оказалась недоверчивой. Рассказ Марины им показался чересчур рекламным, хоть ролик они оценили по достоинству. «Я вам назову идеальный рецепт похудения: жрите все то же самое, но на полведра меньше!», - заявил комментатор. «Никакая чудо-заправка вам не поможет. Меньше ешьте – больше двигайтесь. Только так жир уйдет», - проинструктировала желающих похудеть другая пользовательница.
Для меня диета -это самое настоящее испытание ???? В первую очередь из-за вкуса еды : куриная грудка ,вечно сухие салаты ... В итоге, наступает ночь и просыпается мафия - Марина в пытается найти что-то вкусное в холодильнике ????. Как результат срыв и дополнительные килограммы ??????? Но недавно попробовала добавлять в салаты и ненавистную мне куриную грудка йогуртную заправку ...и теперь моя диета стала по-настоящему вкусной ! Лучше жить по принципу #худейбалдей ,чем #красотатребуетжертв ???? А какие у вас секреты вкусной диеты ? #биобаланс #маринафедункив #федункив #реальныепацаны #comedywoman #спорт #актриса #кино #театр #маринамашина #прикол #вайн #скетч #юмор #смешноевидео #калорийнаяроссия #диета #пожилойблоггер
Ролик Федункив просмотрели почти двести тысяч юзеров. Все они отзывались о нем исключительно в положительном ключе.