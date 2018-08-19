Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

От Редактора

«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

 По мнению подписчиков, балерина является мазохисткой - она специально публикует такие фото, чтобы

Сюжеты:

«Собаки уже не привлекают»: Панин сравнил российский народ с баранами Дыру на весь мир засветила: Подписчики объяснили, почему у Бузовой нет шанса на личное счастье «Допостилась»: Седокова опоздала на самолет из-за Instagram Porshe минус Lada: в сети высмеяли колхоз от Порше Красавчик испарился: Мэттью Перри изменился до неузнаваемости Дороги смерти: В России нашли трассы, опаснее М-4 «Дон» Немецкие СМИ ожидают приезда Путина на свадьбу Шредера 100-килограммовый Киркоров оседлал дельфина в Алуште «Отомстил охраннику»: Во Франции пьяный водитель сбил семь человек у ночного клуба «На 10 месяцев»: Бородину подозревают в беременности Локальный апокалипсис: Сильный ливень оставил Киев без асфальта 51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой
| | Марина засыпает – просыпается мафия: Федункив рассказала, как избавилась от ночного «Жоры»

Марина засыпает – просыпается мафия: Федункив рассказала, как избавилась от ночного «Жоры»

Сегодня, 19:29

«Звезда реальных пацанов» с юмором называет себя «Марина-машина». Однако если раньше она, по ее словам, была огромной фурой, то теперь превратилась в шикарный спортивный кабриолет, хоть и не без усилий.

В ролике, который она выложила в Instagram, помимо интенсивной тренировки и себя любимой, Марина демонстрирует то самое чудо-средство, которое помогло ей избавиться от ночного «Жоры». Оказывается, чтобы предать вкус листьям салата и пресной куриной грудке, в них нужно добавлять йогуртовую заправку. Марина-машина уверяет, что и вкус будет, как у салата с майонезом, и лишние килограммы уйдут не солоно хлебавши.

«Диета для меня – это настоящее испытание, - жалуется фанатам Марина. – Марина засыпает – просыпается мафия и начинает шуршать в холодильнике». Однако теперь актриса не боится мафии – йогуртовая заправка помогает ей «худеть и балдеть» в свое удовльствие.

Вот только публика в Instagram оказалась недоверчивой. Рассказ Марины им показался чересчур рекламным, хоть ролик они оценили по достоинству. «Я вам назову идеальный рецепт похудения: жрите все то же самое, но на полведра меньше!», - заявил комментатор. «Никакая чудо-заправка вам не поможет. Меньше ешьте – больше двигайтесь. Только так жир уйдет», - проинструктировала желающих похудеть другая пользовательница.

Для меня диета -это самое настоящее испытание ???? В первую очередь из-за вкуса еды : куриная грудка ,вечно сухие салаты ... В итоге, наступает ночь и просыпается мафия - Марина в пытается найти что-то вкусное в холодильнике ????. Как результат срыв и дополнительные килограммы ??????? Но недавно попробовала добавлять в салаты и ненавистную мне куриную грудка йогуртную заправку ...и теперь моя диета стала по-настоящему вкусной ! Лучше жить по принципу #худейбалдей ,чем #красотатребуетжертв ???? А какие у вас секреты вкусной диеты ? #биобаланс #маринафедункив #федункив #реальныепацаны #comedywoman #спорт #актриса #кино #театр #маринамашина #прикол #вайн #скетч #юмор #смешноевидео #калорийнаяроссия #диета #пожилойблоггер

A post shared by Марина Федункив (@marina_phedunkiv) on

Ролик Федункив просмотрели почти двести тысяч юзеров. Все они отзывались о нем исключительно в положительном ключе.


Дарья Светозарова
Новости по теме
«Сидит, как полная дура»: Марина Федункив «оскорбила» Лену Ленину
«Сидит, как полная дура»: Марина Федункив «оскорбила» Лену Ленину

Марина Федункив, во время съемок совместного ролика с телеведущей Леной Лениной, похоже, наговорила на камеру лишнего. Во всяком случае, так считают некоторые…

Лучшая защита – нападение: Марина Федункив показала мастер-класс по защите от детей
Лучшая защита – нападение: Марина Федункив показала мастер-класс по защите от детей

Звезда «Реальных пацанов» выложила в Instagram довольно необычное фото и подписала его как «Мастер-класс по самообороне в провинциальных регионах» На снимке…

«Какая разница, кто путать будет»: Марина Федункив переплюнула голос «Яндекс. Навигатора»
«Какая разница, кто путать будет»: Марина Федункив переплюнула голос «Яндекс. Навигатора»

Марина Федункив показала, как она с мужем ехала в аэропорт. У них сломался навигатор, но в салоне нашелся еще один голос, который смог неправильно подсказать…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости