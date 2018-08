Марина засыпает – просыпается мафия: Федункив рассказала, как избавилась от ночного «Жоры»

Для меня диета -это самое настоящее испытание ???? В первую очередь из-за вкуса еды : куриная грудка ,вечно сухие салаты ... В итоге, наступает ночь и просыпается мафия - Марина в пытается найти что-то вкусное в холодильнике ????. Как результат срыв и дополнительные килограммы ??????? Но недавно попробовала добавлять в салаты и ненавистную мне куриную грудка йогуртную заправку ...и теперь моя диета стала по-настоящему вкусной ! Лучше жить по принципу #худейбалдей ,чем #красотатребуетжертв ???? А какие у вас секреты вкусной диеты ? #биобаланс #маринафедункив #федункив #реальныепацаны #comedywoman #спорт #актриса #кино #театр #маринамашина #прикол #вайн #скетч #юмор #смешноевидео #калорийнаяроссия #диета #пожилойблоггер

A post shared by Марина Федункив (@marina_phedunkiv) on Aug 19, 2018 at 6:45am PDT