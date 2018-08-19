«Папа испортил чемоданы»: Гарик Харламов «модернизировал» багаж своей семьи

Артисту наскучило долгое и бесцельное пребывание в аэропорту, поэтому он нашел себе занятие по душе. В тот момент звездная семья возвращалась домой после отпуска в Сардинии.

Жена юмориста, актриса Кристина Асмус, выложила в свой аккаунт в соцсети Instagram короткий видеоролик, демонстрирующий небольшое развлечение. На нем Гарик Харламов с энтузиазмом «расписывает» два огромных чемодана с помощью маркера. Если присмотреться, то становится понятно, что он вывел на одном чемодане имя жены, а на другом дочери, присовокупив к надписи сердечки. Кристина Асмус подписала ролик в микроблоге фразой, «папа испортил чемоданы».

Папа испортил чемоданы ))) ?????????? A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Aug 19, 2018 at 6:39am PDT

Фолловеры пришли в восторг от столь изобретательного способа признаться в любви жене и дочери. Некоторые из них даже заметили, что таким образом Харламов не только не испортил багаж, но еще и увеличил его стоимость благодаря своим автографам.

Пойда Анна